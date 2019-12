Recorre instituciones de salud en La Habana titular del sector

La Habana, Cuba. – El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal, recorrió varias instituciones sanitarias en La Habana, donde fueron inauguradas obras en saludo al aniversario 61 del Triunfo de la Revolución cubana.

Acompañado de viceministros y otras autoridades del sector, el titular llegó al Hospital Clínico Quirúrgico Docente Julio Trigo, donde dejó reabierta una remozada Terapia Intensiva y un nuevo servicio de Hemodiálisis con el incremento de posiciones de sus riñones y la puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento de agua.

La directora de la institución, Mery Torres, destacó que se incrementó el número de camas con la reapertura de nuevas salas aparejado al número de ingresos y lograron más de 15 mil operaciones en la unidad quirúrgica.

Dijo que aún queda mucho por hacer y continuarán trabajando para convertir al hospital en uno de los mejores del país.

Al Cardiocentro y al Hospital Pediátrico William Soler, también llegó el Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal para constatar la remodelación, mantenimiento, ampliación y sostenibilidad de objetos de obra y reconocer a trabajadores.

El Aula de Entrenamiento de Cirugía de Mínimo Acceso, el Centro de Información, la Consulta Externa de Neurodesarrollo, la segunda Terapia Intensiva y la unidad de Plasmaféresis están entre las obras terminadas en el Hospital Pediátrico.

Su director Manuel González, dijo que por primera vez se supera la cifra en el país de 100 neonatos operados, 103 en total, con una supervivencia de 91, 3, la mejor de los últimos 3 años.

Eugenio Selman-Housein, director del Cardiocentro William Soler, destacó que este año se logró el mayor número de intervenciones quirúrgicas y la menor cantidad de fallecidos en la última década y mencionó retos.

Autoridades de salud visitaron este lunes el revitalizado hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez, donde varias obras fueron remodeladas, entre ellas Unidad Quirúrgica con 7 salones de operaciones con los requerimientos técnicos necesarios y un personal que cada día gana en laboriosidad, disciplina y exigencia.

El director de la institución, Antonio Raunel Hernández, resaltó que durante los últimos 5 años se ha revitalizado la estructura hospitalaria, con el ciento por ciento del recurso cama activado y adecuadas condiciones de confort e higiene.

El viceministro de salud, Alfredo González reconoció el esfuerzo y los logros del colectivo para brindar una mejor respuesta a las necesidades del pueblo y destacó el incremento sostenido de las intervenciones quirúrgicas.

También en la jornada se inauguró la Casa Estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

