Reciben en Jamaica a nueva brigada de profesionales cubanos de la salud

Kingston, Jamaica. – Autoridades del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica recibieron oficialmente en la sede de esa institución a 40 profesionales de la salud cubanos que por espacio de tres años prestarán sus servicios en la nación vecina.

La directora de Recursos Humanos de ese Ministerio, Gail Hudson, y la jefa de enfermería, Patricia Ingram-Martin, dieron la más cordial bienvenida a los médicos y enfermeras, y agradecieron a nuestro país por su histórica colaboración con el pueblo jamaicano.

Por su parte, la embajadora cubana en Kingston, Inés Fors, exhortó a los galenos a mantener en alto los valores éticos y profesionales de la medicina de la Mayor de las Antillas.

La colaboración de Cuba con Jamaica en materia de salud comenzó en 1976, con una brigada de 14 médicos, al amparo del Acuerdo técnico de cooperación vigente entre ambos países.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.