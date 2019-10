MINSAP informa sobre lamentable suceso asociado a vacunación con PRS en La Habana

La Habana, Cuba. – Entre el 7 y el 8 de octubre del presente año se diagnosticaron tres niños de un año de edad con un evento adverso asociado a la vacunación con PRS, la que protege contra la Parotiditis, Rubéola y Sarampión, esta se aplica según esquema oficial a los niños de uno y seis años de edad.

Todos habían sido vacunados el 7 de octubre en el Policlínico “Betancourt Neninger” del municipio Habana del Este, provincia La Habana, e inmediatamente después de aparecer los síntomas, fueron ingresados y recibieron atención médica por profesionales de alto nivel científicoen los Hospitales Pediátricos “Borrás Marfán” y Centro Habana.

Mediante la pesquisa activa, realizada a todos los niños vacunados en esa Área de Salud, se detectaron dos niños más con sintomatología, lo que motivó su ingreso.

Dolorosamente, el 9 de octubre en horas de la noche, fallece la niña Paloma Domínguez Caballero, de un año de edad, ingresada en el Hospital “Borrás Marfán” como consecuencia de las complicaciones. Los restantes cuatro niños se mantienen ingresados: una con atención intensiva, la cual se encuentra estable y los otros evolucionan favorablemente.

El sistema de vigilancia activa de los eventos asociados a la vacunación que se realiza en el país, no ha identificado ningún otro niño con síntomas.

La vacuna PRS se ha usado durante años en Cuba, se importa desde la India, está avalada por la Organización Mundial de la Salud y certificada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED).

Una Comisión del Ministerio de Salud Pública investiga las causas que ocasionaron este lamentable suceso.

Ministerio de Salud Pública, 12 de octubre de 2019

