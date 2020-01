Ministro de Salud dialóga con estudiantes de Ciencias Médicas

La Habana, Cuba. – Son tiempos de hacer crecer la Revolución, y la Revolución tiene como prioridad seguir contando con ustedes, expresó el ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal, a estudiantes de las Universidades de Ciencias Médicas del país que participan en el Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, en La Habana.

En el fructífero encuentro el titular felicitó a los reconocidos como vanguardias integrales de la organización y se analizó el estado de cumplimiento de los acuerdos del IX Congreso de la FEU, informa el portal web oficial del MINSAP.

José Angel Portal también actualizó a los jóvenes sobre los principales resultados del sector en 2019 y los retos para elevar los indicadores de salud de la población.

La granmense Suzanne Santiesteban agradeció el trabajo del Ministerio de Salud Pública luego del IX Congreso de la FEU.

