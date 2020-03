Ministerio de Salud Pública habilita líneas de contactos

La Habana, Cuba. – En su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció la habilitación de líneas telefónicas y un correo electrónico, para responder ante dudas o preocupaciones de la población, respecto a la Covid-19.

Mediante los números 7 838 33 50 y 7 834 43 41 y la dirección electrónica covid19 @ infomed.sld.cu, mantendrán informados a quienes se comuniquen.

La Covid-19 puede propagarse a través de las goticas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando alguien infectado tose o exhala.

Esas goticas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer el nuevo coronavirus, si palpan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

