Médicos cubanos secuestrados en Kenya están bien

La Habana, Cuba.- Assel Herrera y Landy Rodríguez, los dos médicos cubanos secuestrados en Kenya desde abril pasado, están bien y continúan los esfuerzos porque regresen sanos y salvos a la Patria, aseguró hoy la Vicepresidenta del Consejo de Ministros, Inés María Chapman.

En un contacto con medios de prensa, tras su reciente participación en la Cumbre de Países de África, Caribe y Pacífico, dijo que sostuvo encuentros con las autoridades de ese país, incluido su Presidente, a quienes agradeció por las gestiones realizadas.

Nuestro pueblo puede estar seguro que la dirección del Partido y el Gobierno le dedica a este tema una atención permanente, y nuestra prioridad es que retornen sanos y salvos, significó la Vicepresidenta del Consejo de Ministros, Inés María Chapman.

Agregó que se mantiene comunicación amplia y constante con los familiares en Cuba de los médicos Assel Herrera y Landy Rodríguez.

La Vicepresidenta del Consejo de Ministros, Inés María Chapman, informó que durante su estancia en Kenya sostuvo encuentros bilaterales con doce delegaciones de los Países de África, Caribe y Pacífico, y con la Comisaría para Asociaciones Internacionales de la Unión Europea.

Señaló a la prensa que pasaron revista a los principales temas de carácter bilateral y multilateral, incluida la marcha de la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, y las perspectivas de cooperación.

Agradeció por el claro y firme apoyo en nuestra lucha contra el bloqueo y la Ley Helms Burton, recogido en la Declaración de Nairobi.

Chapman resaltó el reconocimiento a la política de colaboración internacional de nuestro país, a la vez que reafirmó el compromiso de Cuba de mantener la cooperación con los países de África, Caribe y Pacífico.

