Mantiene Villa Clara estricto control en froteras en tiempos de pandemia

Villa Clara, Cuba. Villa Clara incrementará las acciones de control en la frontera con otros municipios y provincias, como vía eficaz para evitar la entrada de la COVID-19 a ese territorio.

La medida puesta en práctica desde que fueron detectados los primeros casos con la virosis, y reforzada tras el evento ocurrido en la comunidad de Castaño en Ranchuelo, ha surtido efecto en esa provincia, al no reportarse desde hace 14 días nuevos casos positivos.

Los puntos de control sanitarios activados en Villa Clara en la frontera con Matanzas, Cienfuegos y Sancti Spíritus, cuentan con equipos de trabajo capacitados, a fin de detectar febriles y proceder a la aplicación de los protocolos establecidos.

A esas fuerzas se han sumado jóvenes universitarios, quienes se han ganado la admiración y respeto de los villaclareños, por la seriedad y entrega con que han asumido esa tarea.

