Líderes de Primeras Naciones de Canadá destacan prestigio de colaboración médica cubana

La Habana, Cuba. – Un grupo de líderes de las Primeras Naciones de Canadá se encuentran, en La Habana, donde realizan una visita exploratoria al sistema nacional de salud, con la intención de que en un futuro pueda concretarse una cooperación en ese sector entre esas comunidades originarias y Cuba.

En el Hotel Nacional de Cuba, Jerry Daniels, Gran Jefe de la Organización de Jefes del Sur en Manitoba, destacó a la prensa su interés de que nuestro país envié profesionales de la salud para incrementar el acceso a la salud y resolver los problemas sanitarios que afectan a esos pueblos autóctonos canadienses, donde, refirió, muchos ciudadanos son discriminados y no reciben la atención que merecen.

También expresó el deseo de que jóvenes de esas zonas remotas canadienses puedan formarse en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la Isla, y regresen y cubran esas necesidades sanitarias en las Primeras Naciones de Canadá. “Me hace sonreír tan solo imaginar el buen impacto que puede tener la llegada de cientos de profesionales de la salud cubanos a nuestras comunidades, incluso las más remotas, para atender a niños, mujeres, ancianos, a los sectores más vulnerables, subrayó Jerry Daniels.

“Queremos que nuestras comunidades tengan puestos de salud, hospitales y otros centros asistenciales, y exhorto a los demás jefes de las primeras naciones a abrirse a esta posibilidad de colaboración con Cuba, que tanto necesitamos”, dijo.

El Jefe de la Primera Nación Gambler, Dave Ledoux elogió el prestigio y calidad del sistema de salud pública de Cuba, con un modelo preventivo, holístico e integrador, y su colaboración médica, que, subrayó, son referencia en el orbe, reconocido por la Organización Mundial de la Salud.

Expresó que la filosofía de salud de nuestro país y sus valores guardan estrecha similitud con el modelo de medicina tradicional de los pueblos autóctonos.

