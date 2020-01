La Salud Pública Cubana, referente para el mundo

La Habana, Cuba.- Como resultado de la consolidación del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo integral de los programas del sector y la aplicación permanente de los avances de la ciencia, el 2019 mostró progresos en los principales indicadores a pesar del recrudecimiento del cruel bloqueo.

En el pasado año se logró disminuir la mortalidad materna, y con una tasa de cinco por cada mil nacidos vivos continuamos dentro de los 35 países en el mundo con más baja mortalidad infantil y dentro de los primeros en la región.

El pasado año se realizaron más de un millón de cirugías, cifra más alta de la historia, e incrementaron las consultas realizadas en la Atención Primaria de Salud, con más de 80 millones.

En ese período, la Organización Mundial de la Salud ratificó a Cuba con la condición de país libre de transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita.

En el pasado año como parte de las acciones para la atención a la dinámica demográfica, resultó significativa la inauguración del Centro de Atención al Alzheimer y otros trastornos cognitivos, así como de la primera Unidad para Evaluación del Desempeño Físico en las personas mayores en Cuba.

La batalla para el control del mosquito Aedes Aegypti continuó siendo la tarea más importante para lograr la estabilidad epidemiológica.

A pesar de la intensa e injuriosa campaña que el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado contra la colaboración médica cubana, se firmaron en nuestro país más de 20 instrumentos jurídicos bilaterales con 23 naciones.

Entre los desafíos del sector está incrementar sostenidamente la calidad, seguridad y satisfacción con los servicios, para lo cual es imprescindible que no nos falten la sensibilidad y el compromiso de los trabajadores de la salud.

