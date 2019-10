La Habana, Cuba. – Con la participación de expertos de más de 10 paises, desde hoy y hasta el viernes sesionará en el Palacio de Convenciones, en La Habana, el VII Congreso de la Sociedad Cubana de Gastroenterología, GastroCuba 2019.

Los gastroenterólogos mostrarán en la magna cita sus experiencias profesionales en interés de la salud digestiva, así como las nuevas técnicas y tendencias para el diagnóstico y tratamiento.

En GastroCuba 2019 debatirán sobre los trastornos gastrointestinales en la infancia, el cáncer digestivo y enfermedades del hígado, entre otras temáticas.

El Simposio Hepatología y Trasplante Hepático, el Encuentro Nacional de Endoscopía Terapéutica del Tracto Digestivo y el Taller Nacional de Calidad en Endoscopía Digestiva son varios de los eventos que sesionarán de forma paralela al Congreso, con el lema Juntos por una mejor salud digestiva.

