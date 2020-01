Instituto de Gastroenterología: profesionalidad y entrega

La Habana, Cuba. – Más de 5 mil 200 procederes endoscópicos que tributan a 438 operaciones menores se realizaron el pasado año en el Instituto de Gastroenterología, en La Habana.

La directora de la institución, doctora Caridad Ruenes, destacó que para el registro de esos procederes se creó el sistema automatizado ProGastro que se generaliza a otros 5 hospitales.

Enfatizó en que el Instituto de Gastroenterología continúa su avance científico técnico, potenciándose la introducción de nuevas tecnologías, desarrollo profesoral y profesional del recurso humano y la prestación de servicios asistenciales que dan respuesta a problemas de salud en la población.

El centro es dueño de una longeva trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de las afecciones del tracto digestivo, así como de las enfermedades hepáticas, del páncreas y vías biliares.

