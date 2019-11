Información del Ministerio de Salud Pública de Cuba

La Habana, Cuba. – El gobierno de la República del Ecuador informó la decisión de dar por terminados y no renovar los seis convenios firmados con el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

La cooperación médica cubana en Ecuador se inició en 1992. En junio del año 2006 se firmó el acuerdo de cooperación para el inicio de la “Operación Milagro”, con la participación de 153 colaboradores. Mediante este programa se realizaron 168 mil 543 intervenciones quirúrgicas, de ellas 4 mil 609 de cataratas y 118 mil 575 de pterigium.

En enero de 2009, en ocasión de la visita oficial del entonces presidente Rafael Correa Delgado, se firmó el Convenio Marco de Cooperación en materia de salud entre ambos gobiernos.

El 11 de junio del mismo año, quedó suscrito el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el entonces Vicepresidente ecuatoriano Lenín Moreno Garcés y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, para la realización del Estudio sico – social, pedagógico y clínico genético de personas con discapacidad, conocido como Misión Solidaria “Manuela Espejo”. Durante este programa, fueron atendidas 825 mil 576 personas, de ellas 35 mil 257 fueron consultas especializadas de neurofisiología y otorrinolaringología. A 21 mil 62 pacientes se le hicieron estudios de genética clínica.

En el año 2013, se firmó el contrato con el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) mediante el cual 293 médicos cubanos de diferentes especialidades prestaron asistencia médica en 52 unidades de este Instituto.

Cuba ha brindado ayuda ante situaciones de emergencia y desastre en Ecuador: en el año 1986 por intensas lluvias, en el 2001 por epidemia de dengue, y para la atención a las víctimas del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016.

Desde el inicio de la colaboración médica en este país hasta la fecha, han brindado sus servicios en Ecuador un total de 3 mil 565 profesionales de la salud cubana. Se han realizado 6 millones 749 mil 666 consultas médicas, 212 mil 360 intervenciones quirúrgicas, han asistido 3 mil 548 partos y han aplicado 100 mil 84 dosis de vacunación.

En todo momento, los profesionales cubanos de la salud se han atenido estrictamente a desempeñar las funciones que le fueron encomendadas por el sistema de salud de Ecuador en cumplimiento riguroso de la letra de los acuerdos firmados.

Las recientes campañas del gobierno de los Estados Unidos para desacreditar y sabotear la cooperación internacional que Cuba presta en la esfera de la salud en decenas de países, no pueden opacar estos datos que demuestran el espíritu altruista y el esfuerzo solidario de los colaboradores cubanos.

Actualmente, la brigada médica en Ecuador está integrada por 382 colaboradores, que se encuentran presentes en 23 de las 24 provincias de ese país.

Los colaboradores cubanos retornarán a la Patria, luego de haber realizado su meritoria contribución al noble propósito de asegurar la atención médica a la población ecuatoriana, en correspondencia con el principio de cobertura sanitaria universal que promueve la Organización Mundial de la Salud. Los profesionales cubanos cubrieron especialidades deficitarias en el sistema de salud ecuatoriano, como lo han hecho de forma voluntaria más de 400 mil profesionales de este sector en 164 países, desde 1963.

El Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba ratifica la voluntad de continuar brindando colaboración en este hermano pueblo, la cual cesa en estos momentos como consecuencia de una decisión del gobierno ecuatoriano.

Los pueblos de Nuestra América y del resto del mundo conocen que siempre podrán contar con la vocación humanista y solidaria de los profesionales cubanos.

Tomado de salud.msp.gob.cu

