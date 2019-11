Hospital Pediátrico de Villa Clara: razones para la excelencia

Villa Clara, Cuba. – El Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda, de Santa Clara, ostenta índices comparables con los de naciones desarrolladas: 100% de supervivencia en las ocho cirugías neonatales practicadas en lo que va de año a recién nacidos con malformaciones graves y 92,3% en el caso de los menores asistidos en el servicio de Terapia Intensiva.

Tales resultados avalan el hecho de que el proceso de acreditación de la especialidad de Pediatría haya transcurrido exitosamente desde que inició, el pasado 18 de noviembre, con una extensión de seis intensas jornadas de labor y revisión.

La historia de la Pediatría en Villa Clara se remonta a 1895, cuando el Dr. Rafael Tristá Valdés y Marta Abreu de Estévez fundaron el dispensario El Amparo para la atención a niños pobres.

