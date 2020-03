Gigantesca tarea que requiere de la participación de todos

La Habana, Cuba. – El doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, enfatizó que El éxito del enfrentamiento a la epidemia de la Covid-19, como a otras, reside en la participación del pueblo.

Insistió que si cada cual asume con responsabilidad la vigilancia de los síntomas, la importancia de acudir al médico de inmediato y proteger a los que le rodean, entonces estará ganada la batalla.

El titular de Salud recalcó que Cuba acomete el Plan para la prevención y control de la enfermedad Covid-19 para minimizar el riesgo de introducción del virus y su diseminación en el país.

Dijo que las medidas establecen el incremento de la vigilancia epidemiológica así como el control de foco de casos sospechosos y la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas por el médico y la enfermera de la familia y del grupo básico de trabajo, entre otras acciones.

