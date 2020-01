Felicita Viceprimer Ministro de Cuba a colabores de la salud

Guatemala. – Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer Ministro de Cuba, felicitó en las redes sociales a los colabores cubanos de la salud que cumplen con su tarea en Guatemala, país en el que asistió a la juramentación y toma de posesión de Alejandro Giammattei Falla como Presidente Constitucional.

En un tuit de la embajada de Cuba en la nación centroamericana, dijo que conoció de primera mano sobre los resultados de la Brigada Médica Cubana en Guatemala, durante el intercambio con sus principales directivos.

Desde Ciudad Guatemala, felicito a los colaboradores cubanos de la salud que se encuentran en los 16 departamentos de este país, garantizando asistencia médica, gratuita, y de muy alta calidad.

Tapia escribió en Twitter: Impresionante poder palpar el agradecimiento del pueblo guatemalteco por el trabajo incansable, sacrificado, entregado de nuestros colaboradores de la salud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.