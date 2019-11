Estudiantes de medicina dedican a Fidel evento de valores

Mayabeque, Cuba. – Más de 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque, participaron en el VIII Evento de Valores dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El encuentro sesionó en cuatro comisiones de trabajo donde fueron expuestas 43 ponencias relacionadas con el legado de Fidel en las nuevas generaciones y principios médicos según la perspectiva de Fidel, entre otros temas.

Tratamos el tema de los valores abordados por Fidel en diferentes discursos y su legado para los profesionales de la salud del presente y futuro, dijo Leimys Fuentes, quien junto a Thalía Moreno crearon la ponencia Fidel, un estratega para la salud.

En el VIII Evento de Valores de la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque ubicada en el municipio de Güines, cuatrotrabajos recibieron la condición de relevantes, e igual cantidad la de destacados.

