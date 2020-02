Estados Unidos impide llegada de suministros médicos a Cuba

Las medidas restrictivas de Estados Unidos contra Cuba impiden que lleguen a la Isla insumos para la salud pública, dijo este domingo la directora de importaciones de la empresa MediCuba, Solainy Fajardo.

La entrevista, publicada en el periódico Juventud Rebelde, agrega que comprar en mercados lejanos de manera obligatoria, y tener que lidiar con el aumento de precios de importación de medicamentos y otros productos, es significativamente agresivo.

En esa lista aparecen reactivos, instrumental médico, material gastable, equipos y piezas de repuesto, problema que se convierte en la cotidianidad de entidades como la empresa importadora y exportadora de productos médicos del Ministerio de Salud Pública, MediCuba.

Reseña la entrevistada que el bloqueo que Estados Unidos le ha hecho padecer a Cuba se manifiesta anualmente con nuevas proclamas presidenciales y medidas legislativas.

