Cuba garantiza medicamentos en desafío al bloqueo yanqui

La Habana, Cuba. – Localizar y adquirir por cualquier vía un medicamento o tecnología para responder a una urgencia médica, es hoy la razón de ser de MediCuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Poner los insumos, equipos y productos médicos a disposición de las instituciones hospitalarias, laboratorios clínicos y centros de investigaciones es imprescindible para garantizar una salud pública de calidad, desarrollada, eficiente y altamente extendida a toda la población cubana, afirmó el doctor Lázaro Silva, vicepresidente de esa entidad.

Destacó que en momentos en que la administración Trump recrudece su hostil política contra la Isla, MediCuba explora todas las vías posibles para burlar ese cerco.

Añadió que el bloqueo no ha logrado detener los avance de Cuba en servicios médicos, la atención de las enfermedades y patologías más frecuentes y complejas.

