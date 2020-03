Coronavirus; no es mortal, pero puede matar

La Habana, Cuba. – El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha reconocido su profunda preocupación por el incremento de países con casos del nuevo coronavirus, si bien no ha aludido a que se vaya a nombrar pandemia.

Es una enfermedad grave, no es mortal, pero puede matar y todos somos responsables de reducir nuestro propio riesgo de infección y, si estamos infectados, de reducir nuestro riesgo de infectar a otros, destacó el representante de la Organización Mundial de la Salud.

El nuevo coronavirus fuera de China está presente en 85 naciones, y en la región de las Américas ha llegado a 8 países, siendo Estados Unidos el más afectado.

Hasta este jueves se habían confirmado en el mundo más de 95 mil 800 casos del nuevo coronavirus, cuyas víctimas fatales sobrepasan las 3 mil 280.

