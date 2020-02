Brigada médica cubana en China para combatir el coronavirus

La Habana, Cuba. – La Brigada Médica Cubana en China remarcó el compromiso de continuar su labor, ampliar y profundizar los intercambios con China ante la contingencia por la epidemia de coronavirus, causante de 908 decesos y más de 49 mil contagios.

Yamira Palacios, jefa de la oficina de la Comercializadora de Servicios Médicos S.A. y de la misión en Beijing, destacó que el equipo mantendrá las prestaciones en instituciones sanitarias como lo hace desde hace 14 años de manera ininterrumpida.

La doctora manifestó confianza en que de seguro el gigante asiático saldrá victorioso de esta batalla por la vida, pues su pueblo lucha, sabe crecerse ante la más difícil adversidad.

Por otro lado, la funcionaria resaltó que la comunidad cubana está bien, protegida, cumpliendo con todas las medidas de las autoridades sanitarias de China y del Ministerio de Salud Pública de nuestro país.

