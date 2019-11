Bloqueo estadounidense contra Cuba: fuerte impacto en la oncología

La Habana, Cuba. – Una de las especialidades médicas más afectadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba es la oncología, por ser el cáncer la segunda causa de muerte en la isla.

El daño es permanente: los medicamentos de última generación de producción estadounidense están vedados, dijo Lorenzo Anasagasti, jefe del departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Oncología y Radiobiología.

Esa política hostil sigue perturbando el intercambio científico, aseveró el catedrático, pues frecuentemente se reciben notificaciones de médicos y profesores norteños interesados en participar en eventos, y después no pueden asistir.

El médico cubano, también advirtió que el gobierno de Donald Trump está dando los pasos para impedir a los ciudadanos estadounidenses que se traten en Cuba con las vacunas para el cáncer de pulmón, otro daño más a ese pueblo, lamentó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.