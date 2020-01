Belgas apoyan esfuerzos de Cuba en salud

Bruselas, Bélgica.- La organización belga de solidaridad Amigos de Cuba preparó en la ciudad portuaria de Gante un nuevo contenedor para apoyar los esfuerzos de la Isla en materia de salud.

Los integrantes de la entidad fundada hace más de medio siglo Freddy Tack y Anne Delstanche comentaron que la iniciativa se enmarca en las acciones de respaldo a la mayor de las Antillas en el combate al bloqueo impuesto por Estados Unidos que tiene un severo impacto en ese sector.

Explicaron que se trata del contenedor 57 preparado por Amigos de Cuba, que complementa el enviado en noviembre con insumos médicos para el hogar de ancianos Mario Muñoz y el hospital infantil de Santiago de Cuba.

Por su parte, la Embajada de Cuba en Bélgica agradeció el apoyo de los activistas, cuyo gesto ratifica que el país caribeño no está solo.

