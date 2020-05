Acciones en Las Tunas frente al Aedes Aegypti

Las Tunas, Cuba. Las Tunas se mantiene sin transmisión de arbovirosis, pero con elevados índices de infestación del mosquito Aedes aegypti en el municipio cabecera, Puerto Padre y Majibacoa.

El Jefe de Vigilancia y Lucha antivectorial en la provincia, José Ángel Martínez Rodríguez, dijo que trabajan en radiobatida, tratamiento adulticida y con casos reactivos, mientras para disminuir riesgos es fundamental la labor de los Consejos de Defensa en la comunidad

Las lluvias y altas temperaturas favorecen los criaderos, cuya eliminación precisa del autofocal familiar en limpieza de patios y recogida de lo que pueda almacenar agua, para proteger al mayor número de personas que permanece en la casa.

Las acciones integrales en Las Tunas pueden propiciar condiciones favorables en julio, agosto y septiembre como el período de mayor población del mosquito, e impedir una transmisión de alta intensidad.

