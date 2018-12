Una Constitución a la altura de nuestra historia

No podía ser de otra manera, la guía de Raúl, timonel que nos condujo a puerto seguro, hombre modesto que compartió la sapiencia de su hermano Fidel, fue esencial en la Comisión redactora del Proyecto de Constitución.

Un proceso de debate, sin antecedente alguno, marcó el comienzo de una nueva Carta Magna enriquecida con la voz de un pueblo y su Revolución, y aprobada por los diputados cubanos en una jornada histórica.

760 cambios tiene el texto que será llevado a referendo popular el 24 de febrero, cuando se cumplen 124 años del reinicio de las guerras independentistas.

La ley fundamental aprobada reafirma el rumbo socialista de la Revolución, y permite encauzar la labor en el perfeccionamiento de la sociedad, afirmó el Presidente Miguel Díaz-Canel ante el Parlamento, que contó con la presencia del Primer Secretario del Partido, Raúl Castro.

Cuba ha dado una vez más muestra de que las decisiones fundamentales de la nación se construyen con el aporte de todos, argumentó el Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea Nacional, luego de una aprobación unánime de la nueva Constitución.

Ese proceso, que continúa con el referendo popular el 24 de febrero, será una genuina demostración del ejercicio del poder del pueblo.

En esa honrosa fecha, resaltó Díaz-Canel, acudiremos a las urnas a apoyar la Constitución como expresión de firmeza y de lealtad a Fidel, ese será un sí a la Revolución y al Socialismo.

Aprobada por los diputados recientemente, en la nueva Carta Magna se reafirma la economía socialista, se adiciona entre los tipos de propiedad la de las instituciones y formas asociativas, y se detalla que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la cubana.

La nueva Constitución, aprobada por los diputados, y que se llevará a voto popular con el referendo el 24 de febrero, incluye un nuevo artículo para reconocer la dignidad humana como valor supremo de las personas, así como el derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos.

En la Carta Magna se cambió el concepto de vivienda digna por adecuada, se eliminó la mención a los sujetos que conforman el matrimonio y, en su lugar, el nuevo artículo establece que es una institución social y jurídica, y dentro de dos años se someterá a referendo en el Código de Familia.

El mandato del Presidente se mantiene igual en cuanto a las edades mínimas y máximas, la duración del periodo y la vía de elección.

Sin dudas, este sábado Cuba vivió un momento trascendental, que será ratificado en febrero con el referendo de un documento determinante para el presente y futuro del país.

