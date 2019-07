René Ramos Latour: héroe de la sierra y el llano  

René Ramos Latour, el legendario Daniel de la lucha clandestina en Santiago de Cuba, cayó en combate el 30 de julio de 1958 en la zona de El Jobal, Sierra Maestra.

Al morir, Latour solo llevaba aproximadamente un mes en las montañas, después de su reincorporación a la lucha guerrillera, pero en ese corto tiempo mostró con creces su valía en todo tipo de circunstancias y escenarios.

En el momento de su pérdida estaba a punto de comenzar la ofensiva final del Ejército Rebelde, que extendería la guerra por todo el país bajo la impronta de las columnas dirigidas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Cuando cayó herido de muerte, el jefe guerrillero cumplía la misión de interceptar un contingente enemigo y a pesar de la rápida acción de sus compañeros más cercanos de la guerrilla, el comandante Daniel falleció dejando un legado de amor infinito a la Patria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.