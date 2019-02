Radio: plataforma sólida para las comunidades

En el año 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- proclamó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, ratificando una decisión previa de la UNESCO en el 2011, basada en una propuesta de la Academia Española de la Radio.

A propósito de celebrar la efemérides se realizan una serie de actividades a nivel mundial, con el objetivo de concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la Radio.

Es un reconocimiento por el papel que ha jugado la Radio a lo largo de la historia, y un mecanismo para fomentar el interés de las nuevas generaciones frente a este.

Este día es una oportunidad para que el mundo celebre la importancia de ese medio de comunicación, que informa, transforma y reúne a comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales, para promover un diálogo constructivo para el desarrollo.

