Postales de La Habana

La numismática es la rama de la arqueología que trata del estudio general de las monedas, medallas y papel moneda.

El Museo Numismático de La Habana surge como institución cultural a partir de una resolución del Banco Nacional de Cuba en diciembre de 1975, por iniciativa de Raúl León Torras, entonces Ministro-Presidente de ese organismo.

En sus inicios, el museo radicó en el edificio del antiguo Banco Gelats, sito en Aguiar entre Amargura y Lamparilla. Más tarde en Oficios entre Obispo y Obra Pía, y hace 19 años el Banco Central de Cuba decidió introducir la institución a la Oficina del Historiador de la Ciudad.

En estos momentos la galería radica en la que fuera la antigua sede del Banco Mendoza, en Obispo entre Aguiar y Habana, edificación que conserva la arquitectura de su fachada, lo cual la incluye entre la tipología bancaria de los primeros 20 años del pasado siglo.

El Museo Numismático de La Habana, es el único en el mundo dedicado exclusivamente a la acuñación.

Actualmente exhibe piezas de mucha importancia para coleccionistas, además de haber clasificado y valorado otras provenientes de sus fondos, que se encuentran agrupadas en las distintas etapas históricas de Cuba.

Entre los elementos más interesantes de esa colección hay 20 monedas de oro de gran valor, medallas, condecoraciones, fichas que se entregaban en los ingenios azucareros como moneda, bonos, billetes de lotería, documentos numismáticos, y falsificaciones detectadas en el país. Otras colecciones incluyen billetes y monedas de diferentes partes del mundo, algunas muy antiguas, colecciones privadas valiosas y raras acuñaciones.

En unos 50 millones de dólares se calcula el valor de los ejemplares exhibidos, o que están en los fondos del Museo Numismático de La Habana.

