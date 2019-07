Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

El Monumento a los ocho estudiantes de medicina, es un conjunto escultórico erigido en memoria de quienes fueron ejecutados injustamente el 27 de noviembre de 1871, a las 4 y 20 de la tarde, frente al costado Norte de la cárcel de La Habana.

Se ubica dentro de un parque situado en la Plaza de La Punta, a poca distancia del túnel de La Habana, en el casco Histórico, y fue inaugurada en la última década del siglo XIX.

Los jóvenes habían sido acusados de haber ultrajado la tumba del periodista español Gonzalo Castañón.

Se realizaron dos consejos de guerra para juzgar a los acusados, que eran completamente inocentes, víctimas de los excesos desatados en Cuba por la reacción encaminada a contener los avances del separatismo insular.

El Monumento a los ocho estudiantes de medicina se erigió gracias a la tenacidad de Fermín Valdés Domínguez, quien desde aquella injusticia, se empeñó en demostrar la inocencia de sus compañeros de estudio.

Para la construcción se logró recaudar 30 mil pesos. El Monumento es un templete de estilo griego, que rodea el sector de la pared en que los 8 estudiantes fueron ejecutados, y encierra en gran parte el paredón de fusilamiento, donde además se conservan las huellas de las balas que causaron la muerte de los jóvenes.

Esa pared se conservó por las gestiones de Valdés Domínguez, y formaba parte de los barracones de ingenieros, edificio demolido en 1901.

Además, hay una placa de mármol blanco rodeada de una sencilla corona grabada en negro que señala la palabra Inocentes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.