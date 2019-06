Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

La Fábrica de Arte Cubano, también conocida como La casa del arte y los artistas cubanos, es un proyecto cultural gestado por el reconocido músico cubano Equis Alfonso, donde confluyen múltiples manifestaciones artísticas, como la música, la fotografía, la danza, el teatro, las artes plásticas y el diseño industrial, entre otras especialidades, definido por el propio Alfonso como un Movimiento Cultural Contemporáneo de Vanguardia.

La idea de constituir el recinto cultural, surgió después de que el prestigioso músico cubano realizara el documental Sin título.

Entonces promovió el intercambio del público con los protagonistas del material: pintores, artistas del teatro, bailarines, coreógrafos, músicos, y otros creadores casi desconocidos, pero trascendentes por su obra en las comunidades.

Desde mediados de 2010, la Fábrica de Arte Cubano se ubicó en el recinto ferial Pabexpo, donde los asistentes interactuaron con la música en vivo, danza, artes plásticas, teatro, moda y audiovisuales, entre otras manifestaciones.

Cuatro años después, el proyecto se enclavó en la antigua fábrica de aceite del Vedado, El Cocinero, inmueble cedido por la Pesca al Ministerio de Cultura.

La Fábrica de Arte es una plaza socio-cultural diversa, moderna, auténtica y exclusiva en su tipo.

Dentro de sus principales objetivos, está el desarrollo de una labor comunitaria e integradora en el barrio El Fanguito, conscientes de la necesidad de convocar a niños y jóvenes para acercarlos a las obras de arte y a los artistas. De igual manera, promover la formación de valores, el cuidado del medio ambiente, la cultura del reciclaje, entre otras acciones.

