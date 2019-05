Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

El Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, o Gran Teatro de La Habana, es un complejo cultural compuesto por varias salas de teatro, la principal nombrada García Lorca. Es sede del Ballet Nacional de Cuba, del Teatro Lírico Nacional y del Ballet Español de Cuba.

El actual edificio inaugurado en 1915, es obra del arquitecto belga Paul Beleu. En ese lugar estuvo emplazado el antiguo teatro Tacón, uno de los más lujosos de América.

El teatro, reconstruido dentro del bello edificio, fue durante muchos años el más grande y lujoso del país, y por su escenario desfilaron grandes figuras de la ópera, el ballet, la revista musical y la zarzuela.

En sus inicios, fue nombrado en honor al Capitán General Miguel de Tacón y Rosique, gobernador de Cuba casi a mediados del siglo XIX.

El Teatro de Tacón, antesala del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, fue obra del arquitecto Antonio Mayo, quien lo concibió con un estilo ecléctico predominante.

Con 90 palcos, más de 20 filas y capacidad para recibir a unos 2 mil espectadores, se convirtió en el escenario por excelencia de la aristocracia criolla.

Otro elemento de interés en la decoración interior lo constituyó la Araña del Tacón, una enorme y bella lámpara de fino vidrio que colgaba sobre la platea, importada desde la ciudad de París, y que, según crónicas de la época, en una ocasión sufrió la ira del público por la mala calidad de una obra.

Se inauguró con la puesta en escena de la obra “Don Juan de Austria”, protagonizada por el famoso actor cubano Francisco Covarrubias, creador del teatro vernáculo nacional e iniciador del costumbrismo en la literatura cubana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.