Que tu medicina sea tu alimento

La medicina tradicional y natural conocida internacionalmente como alternativa, energética y naturalista o complementaria, forma parte del acervo de la cultura universal, es decir, conceptos y prácticas que se han heredado de generación en generación.

Sobre su variedad y empleo, la Revista Semanal conversó con Yolanda Hernández Martínez, Médico General y Especialista en Medicina Tradicional.

Expresó que aunque es originaria de China desde hace varios años la medicina tradicional se utiliza en nuestro país debido a las pocas contraindicaciones que tiene.

Hernández Martínez comentó que los procedimientos más utilizados en los centros médicos son la acupuntura, los masajes terapéuticos, la digitopuntura o la moxibustión. También son muy comunes la terapia floral, la fitoterapia, la apiterapia y la homeopatía.

Yolanda Hernández Martínez, Especialista en Medicina Tradicional explicó que la Auriculoterapia consiste en implantar microsistemas en puntos clave del organismo como la oreja, planta de los pies y las palmas de las manos para aliviar distintas patologías.

Subrayó que con sólo estimular ciertos puntos de la oreja, esa terapia permite curar muchas afecciones como jaquecas, lumbago, ciática, todas las dolencias artríticas, depresión, melancolía y tristeza profunda, falta de apetito, insomnio, problemas hepáticos y digestivos, entre otros.

Hernández Martínez expresó que esa estimulación o micromasaje auricular se realiza de tres modos diferentes: haciendo presión con el dedo completo, con la yema, o con la punta de la uña.

Convertida en un avance social de amplia difusión, la Medicina Natural y Tradicional constituye uno de los eslabones más novedosos en la atención médica cubana.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.