La Habana, amalgama de tradición y porvenir

Cuando falta poco más de un mes para que La Habana festeje medio milenio de vida, su gente, con orgullo, camina alegremente en una ciudad maravilla del mundo.

Artífice de grandes acontecimientos, inspiración para poetas y músicos, la capital de todos los cubanos tiene una historia, cultura y magia inigualables, que, aún, anclada en el tiempo, con sus edificios decadentes y viejos automóviles, conserva su encanto irresistible para todo aquel que transita por sus calles.

En uno de sus municipios, La Habana Vieja, radica el corazón de obras de inestimable valor arquitectónico, como aquellos palacios, casas, templos, que delimitan la Plaza de Armas o la Catedral.

Extremadamente poblada, y centro de diversas funciones comerciales, administrativas y culturales, esa zona de la capital cubana gana una identidad ambiental que amalgama cada día tradición y porvenir.

