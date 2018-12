La FEU: 96 años de vanguardia revolucionaria

El 20 de diciembre de 1922, todas las asociaciones de estudiantes de la colina se fundían en una sola federación, y es así que surgía la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.

La organización tendría el encargo fundamental de representar a los universitarios cubanos, acompañarlos en la lucha por sus derechos, contra los oprobios de los gobiernos títeres y las dictaduras de la República Neocolonial.

En cada momento de la historia patria, la FEU abrazó la causa de la independencia de Cuba y ha dado sobradas pruebas a la historia, de lo que puede hacer un estudiantado unido y cohesionado en una lucha común.

Hoy la organización sigue estando a la vanguardia de los principales procesos y transformaciones de la sociedad, lleva en su seno la impronta de los que la forjaron y de los que con su sangre la encumbraron para la posteridad.

