El Programa de la Revolución

En México Fidel trazaba estrategias para reiniciar el combate contra el asesino Batista, y por ello el 8 de agosto de 1955 redacta el Manifiesto número 1 del 26 de Julio al pueblo de Cuba.

El texto se hizo llegar a la Isla, llamaba al enfrentamiento a la tiranía, y en 15 puntos reafirmaba la esencia de la lucha planteada en La Historia me absolverá. Días antes, Fidel afirmó: Verán cómo rompemos la cortina de silencio y vamos abriendo camino a una nueva etapa.

Entre los puntos incluidos en el Manifiesto número 1 del 26 de Julio al pueblo de Cuba destacan: proscripción del latifundio, rebaja vertical de los alquileres, reivindicación de todas las conquistas obreras, nacionalización de los servicios públicos, y extensión de la cultura.

No había duda: la Revolución estaba en marcha.



