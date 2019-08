Días de júbilo y reafirmación para la juventud cubana

La alegría se adueña hoy de cada pedazo de tierra cubana, para vivir con intensidad y disfrutar al máximo el Día Internacional de la Juventud, y sumarle otro capítulo memorable a este ardiente verano.

Si para millones en el planeta cada 12 de agosto deviene tribuna y trinchera en reclamo de derechos que les son negados, la juventud cubana, en cambio, tiene un mundo de conquistas que defender e infinidad de razones para celebrar.

Con un amplio programa de actividades celebran los jóvenes la fecha, entre ellas destacan donaciones de sangre, presentaciones de libros, exposiciones, acampadas, concursos entre otras.

En no pocos municipios cubanos la fiesta dará cabida a Zona Joven, segundo paso dentro del proceso orgánico del XI Congreso de la UJC, y concebido como espacio de participación real, en el barrio, para acciones concretas que precisan del concurso de los jóvenes.

