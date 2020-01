Sostuvo Díaz-Canel encuentro con creadores del audiovisual

La Habana, Cuba. – La transformación del modo de gestionar la producción audiovisual de manera que satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad cubana de hoy y mañana estuvo en el centro de la agenda abordada durante un encuentro sostenido este miércoles por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez con creadores de la Uneac y representantes del Ministerio de Cultura, el icrt, el Icaic y los medios masivos de comunicación.

De lo que se trata, precisó el Presidente, es de avanzar en temas puntuales y formular propuestas que reanimen tanto la producción nacional y la programación, como la formación de realizadores, para lo cual la Comisión permanente de Cultura, medios y redes sociales de la Uneac deberá favorecer la articulación de acciones concretas.

El intercambio de criterios puso de manifiesto la pertinencia de pensar y estructurar la creación, programación y promoción audiovisual como una industria cultural sólidamente concebida, desde la generación de contenidos hasta la circulación de los productos en los más diversos soportes y plataformas, con especial énfasis en el ámbito digital dada la identificación de los jóvenes con las nuevas tecnologías de la información.

Los asistentes valoraron positivamente la aprobación del Fondo de fomento cinematográfico, en cuya concepción fue decisiva la participación de los propios realizadores; y las potencialidades de una más efectiva concertación del icrt y el Icaic en el diseño de una proyección en la que se complementen valores culturales y entretenimientos.

Hubo un llamado a fortalecer el claustro y las contribuciones multidisciplinarias del movimiento intelectual a la Facultad de los Medios Audiovisuales de la Universidad de las Artes, e involucrar a creadores y críticos en la programación cinematográfica y televisual.

El encuentro dio seguimiento a los acuerdos del IX Congreso de la Uneac, efectuado en junio pasado, y complementó un primer acercamiento al reflejo de la cultura en los medios audiovisuales, que tuvo lugar el último diciembre. En la sesión de clausura, el Presidente de la República propuso sistematizar este tipo de intercambio. En esta oportunidad participaron también Víctor Gaute, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Ideológico; el ministro de Cultura Alpidio Alonso; el presidente de la Uneac Luis Morlote; miembros del Secretariado de la Uneac y del ejecutivo de la Asociación de Cine, Radio y tv, y destacados creadores de los medios junto a otros intelectuales.

