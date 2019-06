Vilma en cada cubana

La Habana, Cuba. – Doce años se cumplen hoy desde la partida física de Vilma Espín Guillois, la valiente colaboradora de Frank Paí­s en la clandestinidad, la amiga inquebrantable de Fidel, la compañera en la vida de Raúl.

Entregada a su trabajo, primero dentro de las filas del Movimiento 26 de Julio, luego como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y fundadora del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Siempre con una sonrisa transmisora de seguridad ante los retos más grandes, y con voz delicada pero firme para reclamar un papel activo e igualitario de la mujer dentro de la sociedad.

Hoy, fí­sicamente Vilma no nos acompaña, pero perdura su ejemplo en cada cubana, que tiene ante sí el deber de continuar enarbolando las conquistas de una mujer en la que ternura y coraje fueron su esencia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.