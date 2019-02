Vence plazo para concurso de literatura y dibujo sobre la Cruz Roja

La Dirección Provincial de la Cruz Roja de La Habana anunció que hoy vence el plazo de admisión para la entrega de los trabajos de la primera edición de 2019 del Concurso de Literatura y Dibujo Amigos de la Cruz Roja.

El surgimiento de la Cruz Roja y su labor en la comunidad son los temas del certamen, y los ganadores serán dados a conocer el 8 de marzo del presente año.

Los participantes deberán plasmar en el reverso de sus trabajos sus nombres y apellidos, edad, grado escolar, nombre de la escuela y municipio, las obras deberán ser entregadas en las Filiales Municipales de la Cruz Roja o directamente en la sucursal provincial.

Múltiples son las actividades que realiza en varios sectores de la sociedad, de manera voluntaria la Cruz Roja Cubana, organización no gubernamental sin fines de lucro, con el objetivo de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.