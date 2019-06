Vanguardias nacionales transportistas artemiseños (+Fotos)

Artemisa, Cuba.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Puertos, en reconocimiento a los resultados en la transportación de pasajeros y carga durante el 2018, confirió la condición de Vanguardia Nacional a la Empresa Provincial de Transporte de Artemisa.

En el Mausoleo a los Mártires durante el acto por el Día del Trabajador del Transporte, fueron reconocidos por 50 años de labor ininterrumpida en el sector, Diego Velázquez de la Brigada Cuba Taxi, de Ómnibus Escolares Julio Palacio Moreno y Lázaro Pestana de la UEB en San Cristóbal.

La distinción José María Pérez Capote por 20 y 25 años de desempeño la recibieron un grupo de transportistas en Artemisa, mientras eran estimulados aquellos trabajadores que por sus aportes resultaron destacados en el pasado año.

Lázaro Arrozarena Sáez, miembro del Buró Provincial del Partido, convocó a redoblar los esfuerzos en respuesta a las crecientes necesidades del pueblo y como aporte al desarrollo económico que demanda hoy el país.

Al acto provincial por el Día del Trabajador del Transporte en Artemisa, asistió el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Juan Domínguez Miranda y otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas.

