Urge en Pinar del Río producir materiales de la construcción

Pinar del Río, Cuba. – Mantua, Los Palacios, Consolación del Sur, Pinar del Río, San Luis, San Juan y Martínez y Guane son los municipios con los peores resultados en la producción local y venta de materiales de la construcción, dijo Tomás Vázquez Enrique, jefe de ese programa en el país.

Agregó que los territorios más occidentales de la provincia deben incrementar la búsqueda de yacimientos de arcilla, para fabricar más ladrillos de barro con destino a la población.

Hasta hoy los expertos realizarán en Pinar del Río el control evaluativo del programa de producción local y venta de materiales de la construcción, y mañana se trasladarán a Artemisa.

Esas verificaciones tienen en consideración la calidad de cada renglón, imprescindibles en la ejecución de la célula básica habitacional, destinadas a las familias con subsididos.

