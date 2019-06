Universidad de Oriente distingue a Contraloría General de la República

La Controlaría General de la República recibió en Santiago de Cuba la Placa Conmemorativa Aniversario 70 de la Universidad de Oriente, como reconocimiento al quehacer de la institución fiscalizadora en el fortalecimiento de la sociedad.

Gladys Bejerano Portela, vicepresidente del Consejo de Estado y Contralora General de la República, recibió la Placa de manos de la Doctora Diana Sedal Yanes, rectora del centro de altos estudios.

Bejerano Portela expresó que en el décimo aniversario de la Controloría se renuevan los compromisos, vinculados al proceso de perfeccionamiento e institucionalización del nuevo modelo económico y social cubano.

El encuentro sirvió para la presentación de una aplicación móvil, dirigida a la actividad empresarial y presupuestada, que permite hacer uso de todas las informaciones y leyes en contexto con la actividad del tipo de entidad seleccionada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.