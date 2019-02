Un día feliz para la Patria

Cada día nos levantamos a trabajar por La Habana, por hacerla más grande, lo cual es hacerlo por la Patria y la Revolución, afirmó Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la capital.

Al ejercer su voto por la nueva Constitución en el colegio electoral 3, circunscripción 57 del municipio de Playa, Torres Iríbar agregó que al votar Sí por la Carta Magna, también lo hacía por un pueblo que ante el tornado mostró solidaridad, consagración, amor y unidad.

Subrayó que este 24 de febrero constituye un día feliz para Cuba y el mundo al demostrar nuestra unidad a pesar del recrudecimiento del bloqueo, jornada también inolvidable que tiene como concepto el legado de Fidel.

Luis Antonio Torres Iríbar aprovechó la ocasión para felicitar al pueblo por realizar un digno ejercicio de democracia luego de un fenómeno atmosférico que demostró nuestra unidad.

