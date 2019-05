Turoperadores alemanes cierran exitosa cita en Holguín

El encuentro de agentes de viaje procedentes de Alemania convocado por la entidad turoperadora Thomas Cook concluyó en el hotel IberoStar Holguín con la presencia del ministro del ramo en Cuba, Manuel Marrero.

El titular agradeció a todos su decisión de apostar por el aumento de arribos a Cuba procedentes del país europeo y destacó que en el recién concluido mes de abril ascendió el número de visitantes de esa nación a la Mayor de las Antillas.

La compañía Thomas Cook elige cada año un destino a destacar y en esta ocasión seleccionó la región Oriental de Cuba por lo que más de 200 ejecutivos de diferentes agencias visitaron varios hoteles con el propósito de promocionar esta zona entre los vacacionistas.

Los visitantes apreciaron Guardalavaca, Cayo Bariay -por donde desembarcó Cristóbal Colón-, Gibara, la cayería norte de Ciego de Ávila y Camagüey, así como Santiago de Cuba y Baracoa.

