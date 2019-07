Turnat 2019, evento líder del turismo de naturaleza en Cuba

Cuba. – La realización en septiembre próximo en Cuba de la edición 12 del Evento Internacional de Turismo de Naturaleza (Turnat 2019), genera en los mercados de viajes gran atractivo.

La edición mencionada tendrá lugar del 23 al 29 de septiembre próximo en la Ciénaga de Zapata, y abarcará además tres provincias del archipiélago: Matanzas, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Las expectativas entre los profesionales de los viajes, se centran en temas de naturaleza, aventuras y ruralidades, los cuales atraen a delegados de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Alemania, Reino Unido, México, Panamá, Ecuador y Venezuela.

El desarrollo del turismo de naturaleza, aventuras y ruralidades, toma auge en Cuba de la mano de la agencia de viajes Ecotur, empresa turística que abarca el archipiélago cubano en busca de lugares de destaque y recreo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.