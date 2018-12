Trinidad se alista para festejar sus 505 años de historia

Trinidad, Cuba. – Labores en valiosos inmuebles patrimoniales sobresalen en los preparativos para conmemorar en enero próximo el aniversario 505 de la fundación de la Villa de Trinidad, en la central provincia de Sancti Spíritus.

Como parte de las acciones para reafirmar la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad se recuperan las Haciendas San Isidro de los Destiladeros, Guachinango y Buena Vista.

En la parte más añeja de la tercera Villa cubana se trabaja en las Plazas Mayor y Santa Elena, y los parques Céspedes y de los Mártires, asi como la reconstrucción de aceras y el empedrado de viales de las arterias del centro histórico.

La Villa de Trinidad, fundada a inicios de 1514, es una de las mejor conservadas del Caribe, y desde 1988, ostenta, junto a su Valle de los Ingenios, la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

