Trinidad de Cuba crece en confort y ofertas turísticas

El polo turístico Trinidad de Cuba sigue creciendo en edificaciones, confort y calidad, destaca Reinier Rendón, Delegado del Ministerio del Turismo, Mintur en Sancti Spíritus.

Explicó que las acciones inversionistas que se desarrollan permitirán llegar al 2030 con el completamiento de unas 20 mil habitaciones; este crecimiento ubicará al polo, entre las regiones como mayor infraestructura hotelera del país.

En el territorio existen actualmente unas 4 mil capacidades, de ellas más de mil operadas por el Estado y las restantes en alojamientos privados en proyectos vinculados al Mintur.

Como parte de las actividades para estimular a los interesados en la aventura y el paisajismo, Trinidad se prepara para acoger a visitantes extranjeros interesados en la XII edición del Evento de Turismo de Naturaleza, Turnat 2019, en septiembre venidero.

