Telebanca, un servicio para economizar su tiempo

El Banco Metropolitano (Banmet) el cual opera en La Habana, ofrece servicios de contratación, asociación, reimpresión, personalización y entrega de tarjetas de Telebanca en presencia del cliente y en un único momento.

Según una nota de prensa de la Dirección de Comunicación Institucional y Mercadotecnia de la entidad, el servicio se brinda desde inicios de diciembre en una red limitada de sucursales, pero de manera gradual se extenderá a todas las unidades de la provincia.

Anteriormente el usuario solicitaba la tarjeta en la sucursal de su elección y la recogía en un plazo de 7 a 10 días, teniendo que acudir en dos ocasiones al centro.

Telebanca es un servicio de Banmet que permite a los clientes con una llamada telefónica pagar la electricidad, el agua, el teléfono, las multas del tránsito y la amortización de créditos; además de hacer transferencias monetarias hacia cualquier lugar del país.

