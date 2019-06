Satisfactorias pruebas en itinerarios del nuevo tren

Las pruebas técnicas realizadas a los vagones para la transportación de pasajeros son calificadas de satisfactorias, según expresó Rolando Navarro, vicedirector general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

El directivo –al frente de la formación integrada por 12 equipos, que tras partir de La Habana ha cubierto los itinerarios de Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba, Bayamo y Manzanillo, los cuales seguirá tras su entrada en servicio– precisó que las pruebas han comprendido frenado, climatización, electricidad y demás sistemas, en los cuatro tipos de vagones (coches de pasajeros de primera y segunda clases, coche de servicio con cafetería y coche generador principal con camarotes para la tripulación), así como el modelado en cada una de las estaciones, apeaderos y apartaderos por donde circularán.

Navarro explicó que en las vías se conforma un itinerario considerando las afectaciones que por naturaleza o limitaciones de recursos deben tenerse en cuenta; la rigurosa revisión por las autoridades de transporte ferroviario las clasifica de seguras.

Las vías ferroviarias aún no poseen todas las condiciones requeridas para desarrollar la máxima velocidad de los trenes, aspiración que debe lograrse mediante el proyecto de reparación de las vías suscrito con la Federación Rusa.

La puesta en funcionamiento de los trenes está prevista para el verano, tras continuar la descarga, en el puerto de Mariel, de un segundo lote de coches, que completan los 80 ya en Cuba.

Aún se mantienen los precios de los itinerarios, aunque deben ser inferiores a los de ómnibus nacionales, considerando lo económico de la transportación ferroviaria.

Como prueba con pasajeros a bordo, se dispuso en el retorno de Bayamo a La Habana, el viaje exento de pago en 2 coches de unas 140 personas.

El viaje insignia del ferrocarril cubano Habana-Santiago tendrá confortables coches para transportar a más de 700 personas promedio en días alternos, lo cual duplica lo hecho en los últimos años.

