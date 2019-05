Ratifica Cuba solidaridad incondicional con Venezuela

Ciudad de Guantánamo, Guantánamo.- Apoyar en esta hora a la República Bolivariana de Venezuela constituye una posición inclaudicable para los revolucionarios cubanos y de todas las latitudes, aseguró el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute.

Durante una intervención especial en la jornada inaugural del 6to Seminario Internacional por la Paz y la aboliciòn de las bases militares extranjeras en Guantánamo, Gaute convocó a la unidad de los pueblos para hacer frente a la escalada imperialista en nuestra región.

En tanto, la Presidenta del Consejo Mundial de la Paz, Maria Do Socorro Gomes, dijo que unidad es la palabra de orden porque la humanidad está a merced de las amenazas imperiales, en lo que calificó de guerra multifacética.

A su vez, Silvio Platero, Presidente del Movimiento cubano por la Paz, agradeció la presencia del centenar de delegados de 35 países.

