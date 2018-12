Radio Reloj en interacción con su público

La Habana, Cuba. – En ocasión del Aniversario 60 de la Revolución y por los 500 años de La Habana, Radio Reloj realizará el venidero 20 de Diciembre, a las 04:00 de la tarde, un Radio Debate en la Plaza de Armas, sitio emblemático de la fundación de la Villa.

Los oyentes podrán intercambiar con locutores y periodistas en ameno encuentro que devendrá espacio de reflexión para perfeccionar la misión de mantener minuto a minuto informado al pueblo de lo que acontece en Cuba y el resto del mundo.

En el Radio Debate a las 04:00 de la tarde, en La Plaza de Armas el próximo jueves 20, la emisora de la hora y las noticias mostrará a la audiencia su labor, que ahora se multiplica en plataformas digitales.

Por medio de esta acción comunicacional, los públicos de Radio Reloj opinarán para enriquecer los boletines noticiosos, los espacios Revista Semanal y Enfoque y la sección La Voz del Oyente.

